Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme alev aldı

Son haftaların formda golcüsü Nwakaeme, Antalyaspor ağlarını da boş geçmedi. Golcü oyuncu, Trabzonspor adına 21. dakikada ağları havalandırdı ve mücadeleye eşitlik getirdi.

Nwakaeme, bu golle dört hafta üst üste rakip takım ağlarını sarsarken, son beş hafta da 6 kez direk gole etki etmiş oldu. (5 gol,1 asist)

Anthony Nwakaeme sezon genelinde ise 8. golünü kaydetmiş oldu.