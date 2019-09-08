Bordo-Mavililer'in golcü futbolcusu Caleb Ekuban sezona fırtına gibi başladı.

Sezonun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Ganalı golcü, Play-Off'un ilk ayağında da Yunan ekibi AEK karşısında attığı 3 golle yıldızlaşmıştı.

Kariyerinde ilk kez hat-trick yapmanın mutluluğunu yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen hafta da kritik Fenerbahçe maçında fileleri havalandırdı.

11'i garantilemek istiyor

Trabzonspor formasıyla yeni sezonda 7 maça çıkan Ekuban 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı. Tecrübeli oyuncu böylece kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Başarılı oyuncu, 42 maçta attığı 18 golle en golcü dönemini yaşadığı 2016-17 sezonunda bile ilk 8 maçta skora katkı yapamamıştı.

Sörloth ve Sturridge ile forma rekabetine giren Ekuban atacağı gollerle 11'deki yerini garantilemek istiyor.