Trabzonspor'lu Ekuban kariyer rekoru kırdı
Trabzonspor'un Ganalı golcüsü Caleb Ekuban çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı ve kariyerindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.
- AA
Bordo-Mavililer'in golcü futbolcusu Caleb Ekuban sezona fırtına gibi başladı.
Sezonun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Ganalı golcü, Play-Off'un ilk ayağında da Yunan ekibi AEK karşısında attığı 3 golle yıldızlaşmıştı.
Kariyerinde ilk kez hat-trick yapmanın mutluluğunu yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen hafta da kritik Fenerbahçe maçında fileleri havalandırdı.
11'i garantilemek istiyor
Trabzonspor formasıyla yeni sezonda 7 maça çıkan Ekuban 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı. Tecrübeli oyuncu böylece kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Başarılı oyuncu, 42 maçta attığı 18 golle en golcü dönemini yaşadığı 2016-17 sezonunda bile ilk 8 maçta skora katkı yapamamıştı.
Sörloth ve Sturridge ile forma rekabetine giren Ekuban atacağı gollerle 11'deki yerini garantilemek istiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.