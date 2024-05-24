İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2024 Cuma / 17 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2349
  • EURO
    34,8921
  • ALTIN
    2416.32
  • BIST100
    10792.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'u deviren Beşiktaş kupasına kavuştu
Spor

Trabzonspor'u deviren Beşiktaş kupasına kavuştu

Trabzonspor'u Ziraat Türkiye Kupası finalinde 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, kupasını teslim aldı.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 00:12 - Güncelleme:
Trabzonspor'u deviren Beşiktaş kupasına kavuştu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'a kupası takdim edildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları verildi.

Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.

Beşiktaşlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu tribünlerde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da futbolcuların ve taraftarların mutluluğuna ortak oldu. Tribünleri selamlayan Başkan Arat, oyuncuları ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.