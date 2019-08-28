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'Trabzonspor'u elememiz mucize olur'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşında perşembe günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak AEK'nin teknik sorumlusu Nikos Kostenoglou, konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşında perşembe günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak AEK'nin teknik sorumlusu Nikos Kostenoglou, turu geçmelerinin çok zor olduğunu ancak futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şeyin bitmeyeceğini söyledi.

İlk maçta takımın başında sahaya çıkan Portekizli teknik adam Miguel Cardoso'nun istifa ettiği AEK'de, teknik sorumlu Nikos Kostenoglou, sarı-siyahlı takımın kaptanı Michalis Bakakis ile maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Kostenoglou, zor bir dönemde göreve gelmesiyle ilgili olarak, "Başkanım bana inandı, güvendi. Ona sonsuz teşekkür ederim. Ben bu takıma yıllardır hizmet ediyorum. Bu takımın her şeyini biliyorum. Onun için takımda, oyuncularımla birlikte gereken gayreti göstereceğim." dedi.

İlk 20 dakika sonrasında takımın oyundan düşmesine ilişkin bir soru üzerine Yunan çalıştırıcı, "Mantık olarak zor, çok haklısınız. Elimizden geleni yapacağız. Yarın yaparız, sonra ligde yaparız. Her şeyi sıraya, düzene koyacağız. Güzel ülkede güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz. Sonra sonuca bakacağız." şeklinde konuştu.

Kostenoglou, Trabzonspor karşısında tur şanslarına ilişkin ise "Yarınki sonuç mucizelere kalmış. Ama futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şey bitmez. Sevinç mi yaşarız, üzüntümü yaşarız, onu 90 dakika bittiği zaman göreceğiz. Konuşmak kolay. Benim görmek istemediğim teslim olmak. Elimizden geleni yapacağım. En azından güzel futbol sergilemek istediğimi tekrar beyan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Bakakis: "Bir 90 dakika daha var"

Michalis Bakakis ise maçın zor olduğunu bildiklerini belirterek, "Hem de çok zor olduğunu biliyoruz. Çok iyi ve deneyimli bir takım ile karşı karşıyayız. Biz buraya beraberlik için gelmedik. Bize gereken skoru zor dahi olsa almaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kendi sahalarında aldıkları sonucun, işlerini çok zorlaştırdığını ifade eden Bakakis, "Fakat yarın takım olarak sahaya çıktığımızda elimizden gayreti göstereceğiz." dedi.

Bakakis, teknik adam değişikliğine ilişkin "Tabii iki günde her şeyin değişmesi mümkün değil. Yeni hocamıza gerekeni gösterip takım olarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama bir 90 dakika daha var." ifadesini kullandı.

(AA)

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