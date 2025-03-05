Trabzonspor'u uzatma dakikaları bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 90+10. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle 14 puan kaybetti.

Ligin 26. haftası sonunda 8'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 32 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavililer, uzatma dakikalarında gol yediği maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda istikrar yakalayamayan Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında kritik goller yiyerek önemli puan kayıpları yaşadı.

5 GOLÜN 3'Ü DEPLASMANDA

Trabzonspor, uzatma dakikalarında gol yediği maçların 3'ünü deplasmanda, 2'sini iç sahada oynadı.

Bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe ve Kasımpaşa, deplasmanda ise Göztepe, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında son dakikada yediği gollerle puan kaybetti.

UZATMA DAKİKALARINDA YENİLEN GOLLER

Trabzonspor, ligin 10. haftasında Göztepe deplasmanında 90+2. dakikada David Tijanic'in golüne engel olamayarak 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, 11. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın attığı golle 3-2 yenildi.

Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavililer, 90+1. dakikada Da Costa'nın golüyle skor üstünlüğünü koruyamayarak maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Ligin 16. haftasında ise İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşan Karadeniz ekibi, 90+8. dakikada savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz'ın kendi ağlarına gönderdiği top ile maçtan 4-3 mağlup ayrılarak İstanbul'dan puansız döndü.

Trabzonspor, ligin 26. haftasında da TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 90+10. dakikada Umut Nayır'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu ve son dakika golleriyle puan kaybetmeye devam etti.