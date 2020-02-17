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Spor

''Trabzonspor'u yenersek yarışa ortak olabiliriz''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir mağlubiyetine rağmen pes etmeyeceklerinin altını çizerken, Vodafone Park'ta konuk edecekleri Trabzonspor'u yenmeleri halinde zirve yarışına yeniden ortak olabileceklerini söyledi

17 Şubat 2020 Pazartesi10:50 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:50

Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alırken, ilk yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın çok büyük bir fırsat kaçırdıklarını söyledi.

Başakşehir maçından sonra soyunma odasında futbolcularıyla kısa bir değerlendirme yapan Yalçın, iyi futbol için oyuncularını tebrik etti ancak kaçan gol fırsatları nedeniyle serzenişte bulundu. Rakip ceza sahasında yeterince üretken olamadıklarına vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, "Bu durum sadece bu karşılaşmayla ilgili değil, genel bir sorunumuz ve en kısa sürede bunu aşmak zorundayız. Özellikle erken gol bulmak konusunda sıkıntılarımız var. Yarışta yara aldık ama kalan her maçımıza kazanmak için çıkacağız." diye konuştuğu bildirildi.

Başakşehir karşısında alınan yenilgiye rağmen pes etmeyeceklerini aktaran Sergen Yalçın, Trabzonspor ile Vodafone Park'ta oynayacakları dev maçtan galibiyetle ayrılmaları halinde zirve şanslarının devam edeceğini "Trabzonspor'u yenersek yarışa ortak olabiliriz" sözleriyle dile getirdi.

Bu arada teknik patron Sergen Yalçın, kart konusunda da futbolcularını uyardı. Sarı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün eksikliğini Başakşehir maçında fazlasıyla hisseden siyah-beyazlı teknik adamın özellikle ceza sınırındaki Burak Yılmaz, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Umut Nayir'in dikkatini çektiği vurgulandı.

(Milliyet)

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