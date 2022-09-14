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Spor

Trabzonspor'un 1119 günlük hasreti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
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Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken, sahasında golsüz berabere kalarak bu organizasyona veda etti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olurken, grup maçlarına da kötü bir başlangıç yaptı.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA HASRETİ

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2022-2023UFA Avrupa LigiFerencvaros-Trabzonspor3 - 2
2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag0 - 0
2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2 - 1
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3 - 3
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1 - 1
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1 - 2
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3 - 0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)Trabzonspor-AEK0 - 2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1 - 0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Basel2 - 2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Krasnodar0 - 2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3 - 1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Getafe0 - 1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2 - 0

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