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Spor

Trabzonspor'un 12. hafta rakibi Konyaspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'un 12. hafta rakibi Konyaspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.

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