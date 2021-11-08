Trabzonspor'un 383 günlük namağlup serisi

8 Kasım 2021 Pazartesi 08:38 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 08:38

Süper Lig'de namağlup zirvede bulunup, Avrupa'nın 5 büyük liginde yenilgisiz 4 takımdan biri konumunda yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahadaki 383 günlük namağlup serisiyle tarih yazıyor.

Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Fırtına, 24 deplasman mücadelesinde 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan topladı.

Öte yandan ligde son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 2021-22 sezonunda üst üste 5 galibiyet alan ilk takım olarak bu sezonun en uzun serisine imza attı.