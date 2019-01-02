Trabzonspor'un acil olarak 6 milyon euro'ya ihtiyacı var

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği başarılı performansla şampiyonluk adayları arasına giren Trabzonspor, ara transfer dönemine oldukça sıkıntılı bir başlangıç yaptı. Kamp kadrosunda 1461 Trabzon'dan genç oyuncuları dahil eden Trabzonspor, ara transfer döneminde transfer yapabilmek ve elini rahatlatabilmek için öncelikli olarak 6 milyon euroya ihtiyaç duyuyor.

AC Milan ile olan ihtilafını ortadan kaldırabilmek için 12 Ocak'a kadar İtalyan kulübüne 2 milyon euro ödeme yapmak zorunda olan Trabzonspor, bu ödemeyi yaparak transferlerin de önünü açmayı planlıyor.

Fesih bildirim süresi 12 Ocak'ta dolan Burak Yılmaz'a 1 milyon 900 bin euro ödemeye yapmak zorunda olan Trabzonspor, tecrübeli golcüyü ya ödemesini yaparak satacak ya da alacakları + bir miktar bonservis bedeli ya da takas opsiyonu ile transferine izin verecek.

Burak Yılmaz'ın yanı sıra Onur Recep Kıvrak'ın da sözleşme fesih bildirim süresinden önce 2 milyon 200 bin euro ödemekle yükümle olan Trabzonspor, tecrübeli kaleciye bu parayı ödemeyerek direkt sözleşme feshine gitmeyi planlıyor.

Transferde eli kolu bağlanan Trabzonspor'un en iyi ihtimalle, Ocak ayının 12'sine kadar 6 milyon euroluk bir paraya ihtiyacı var.

(Sporx)