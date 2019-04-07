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Trabzonspor’un alt yapı mucizesi

SÜPER Lig’de 46 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Murat Cem Akpınar’ın Antalya maçında görev yapmasıyla, 27 haftalık bölümde altyapıdan forma giyen oyuncu sayısı 11’e yükseldi.

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Bu isimler Yusuf, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin, Uğurcan, Arda, Batuhan Artarslan, Berkay Sefa, Murat Cem ve devre arasında ayrılan Mustafa Akbaş ile Zeki Yavru oldu. Alt yapı oyuncuları şu ana kadar 6 gollük katkı sağladı.

Sırada bekleyen 9 genç daha var

FUTBOL Şube Sorumlusu Haluk Şahin, takıma altyapıdan oyuncu kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Şahin, Trabzonspor’un altyapısında ve pilot takımı 1461 Trabzon’da yetenekli futbolcuların bulunduğunu belirterek, “Hedefimiz her yıl takıma altyapıdan yeni oyuncular çıkarmak. Bu formayı giyen oyuncularımız bizi mahcup etmedi. Sırada A takım için bekleyen 9 gencimiz daha var. Altyapı futbolcuları takıma katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

''Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!''

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