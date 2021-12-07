Trabzonspor'un anlaştığı Jean Kouassi İstanbul'a geliyor

7 Aralık 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:08

Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor. Aspor'un haberine göre; Bordo-Mavili takım prensip anlaşmasına vardığı Jean Kouassi, bugün saat 16.30'da İstanbul'da olacak. Yeni transferle 3,5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtiliyor.

Wuhan ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Fildişili hücumcunun, 650-700 bin Euro civarında bir ücret alması bekleniyor. 27 yaşındaki yıldızın bonservis maliyeti ise bulunmuyor.

GERVİNHO'NUN YERİNE KOUASSİ

Hem kanatlarda hem de forvette görev alan Kouassi, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bizzat istediği Kouassi'nin lisansı, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerine çıkartılacak.

Adı: Jean Evrard Kouassi

D.Tarihi: 25.09.1994

D.Yeri: N'Damien

Ülkesi: Fildişi Sahili

Boyu: 1.80

Mevki: Kanat-forvet

Ayak: Sağ-sol

Kulübü: Wuhan FC

Kontrat: 31 Aralık 2021

Oynadığı takımlar: SH SIPG,

Hajduk Split, Moossou FC

Milli takım: Fildişi (6 maç 1 gol)