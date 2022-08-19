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Spor

Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kafilesi belli oldu

Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un kamp kadrosunda yer alan oyuncular açıklandı.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 17:15 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 21.45'de başlayacak maçın son antrenmanını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Hakan Yeşil, Jens Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Taha Altıkardeş, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Enis Bardhı, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean Kouassı, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli ve Andreas Cornelius yer aldı.

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