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Spor

Trabzonspor'un, Beşiktaş maçı mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 18:45 - Güncelleme:
Trabzonspor'un, Beşiktaş maçı mesaisi devam ediyor
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Orsic yer almadı. Ülkesinin milli takımlarında bulunan Uğurcan Çakır, Onuralp, Denswil, Bakasetas, Kourbelis, Bardhi, Larsen, Fountas, Enis Destan, Oğuzhan Yılmaz, Salih Malkoç, Abdurrahim Bayram ve Poyraz Yıldırım idmana katılmadı. Bordo-mavililerin yeni transferleri Pepe ve Onuachu ise takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Karadeniz ekibi antrenmanda pas ve koordinasyon çalışması yaptı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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