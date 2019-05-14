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Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki kozu Rodallega

Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi yaptığı Beşiktaş'ı hafta sonu konuk edecek bordo-mavililerin, gol bakımından en güvendiği isim Hugo Rodallega olacak.

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Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi yaptığı Beşiktaş'ı hafta sonu konuk edecek Trabzonspor'un, gol bakımından en büyük güvencesi Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega olacak.
 
Bordo-mavili takıma 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan ve bu sezon attığı 14 golle en parlak sezonunu geçiren Kolombiyalı futbolcu, Türkiye'de 4 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında gol atmayı başardı.
 
Rodallega, Beşiktaş karşısında forma giydiği 7 lig maçında fileleri 6 kez havalandırdı.
 
Beşiktaş'a karşı golleri
 
Golcü oyuncu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Akhisarspor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.
 
2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı ve kaleciyi geçerek üst direkten dönen şutu da hafızalardan silinmedi.
 
Rodallega, geçen sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
 
Deneyimli oyuncu, bu sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da yine 2-2 biten karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırarak siyah-beyazlı takımı boş geçmedi.
 
25 puana katkı yaptı
 
Rodallega, bu sezon bordo-mavili ekipte ligde attığı 14 golle de takımın 25 puanına önemli katkı yaptı.
 
Bordo-mavililer, Kolombiyalı oyuncunun gol attığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 
 

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