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Spor

Trabzonspor'un bileği sahasında bükülmüyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
Trabzonspor'un bileği sahasında bükülmüyor!
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Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında, 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

Hafta sonu Fenerbahçe maçında galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8 maç ve 205 güne taşıyacak.

GÜNEŞ SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç saha yenilmezlik serisine devam etti.

Ligde çıktığı son 7 iç saha maçında kaybetmeyen bordo-mavili ekibin serisinin 4 karşılaşması Güneş döneminde oynandı.

Bordo-mavililer, Şenol Güneş idaresinde evinde çıktığı 4 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i ise 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor'la da 2-2 berabere kaldı.

İÇ SAHADA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, ligde geride kalan 9 maçı sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında 1'er, Bellona Kayserispor maçında 2, TÜMOSAN Konyaspor maçında da 3 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

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