İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2023 Perşembe / 24 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0015
  • EURO
    20,1938
  • ALTIN
    1173.69
  • BIST100
    5208.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.

IHA16 Mart 2023 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
Trabzonspor'un borcu açıklandı
ABONE OL

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını açıkladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde denetleme kurulu üyeleriyle birlikte konuşan Ören, "Gider kalemlerine baktığımızda futbolcu ve teknik kadro maliyetlerimiz ile profesyonel faaliyet giderlerimizin bir hayli yüksek rakamlara ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Trabzonspor yönetimlerinin bugüne kadar yaptığı yığınla yüksek maliyetli transferlerle kurulan kadrolarda; fazla sayıda yabancı oyuncu bulunması ve bunların sözleşmelerinin Euro cinsinden olması sebebiyle, artan kur farkları ve sözleşme bedellerini ödeyebilmek için kullanılan kredi faizleri bugünkü ekonomik duruma neden olmuştur" dedi.

Mahmut Ören, Trabzonspor'un 31 Mayıs tarihine kadar 31 milyon Euro ödenmesi gerektiğini belirterek, 31 Mart'a kadar ise acil ödenmesi gereken rakamın 16 milyon Euro olduğunu belirtti.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bordo-mavili kulübün net borcunun ise 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.