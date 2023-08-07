Trabzonspor'un Bruno Petkovic planı belli oldu

Trabzonspor, stat sponsorluğunu çözdü. Uzun süredir yoğun şekilde temaslarını sürdüren Bordo-Mavili yönetim, 5 yıl için 40 milyon Euro artı KDV üzerinden sözleşme yaptı. Sponsor firma ile imzaların atıldığı belirtilirken, Akyazı Stadı'nın yeni adını Başkan Ertuğrul Doğan duyuracak.

Bankalar Birliği anlaşması ve transfer kaynağı

Buradan gelecek rakam Bankalar Birliği anlaşmasında Fırtına'yı rahatlatacak ve transfer kaynağı olarak kullanılacak. Bu doğrultuda gündemin ilk sırasında uzun süredir istenen bir isim var.

PETKOVİC İKNA OLDU



Trabzonspor'da varsa yoksa Petkovic... Haziran ayından beri Hırvat golcüyü kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren bordo mavililer, artık son aşamada. Dinamo Zagreb'in yeni kontrat teklifini bir türlü kabul etmeyen 28 yaşındaki Hırvat yıldız, eski hocası Bjelica ile Trabzonspor'da buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde hiç bir pürüz kalmadı hatta bizzat Bjelica devreye girerek Petkovic işini bitirdi.

İlk başta 5 milyon Euro'dan kapıyı açan, sonrasında 4 milyon Euro'ya düşen Dinamo Zagreb'in ise 1 yıl kontratı kaldığı için Petkovic'i satmaktan başka şansı yok. Oyuncu tarafında eli çok güçlü olan bordo mavililer bu kozu kullanırken, Hırvat ekibi ise Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle olabildiği kadar süreci yavaşlatmaya çalışıyor. 2. turda Astana'yı deviren Zagreb ekibi, 8 Ağustos ve 15 Ağustos'ta AEK ile kozlarını paylaşacak.

DAHA ERKEN DE OLABİLİR



Petkovic transferine bu maçların ardından izin verebileceğini söyleyen Dinamo Zagreb Yönetimi, 16 Ağustos tarihini işaret etti. Trabzonspor, her ne kadar daha önce bu işi noktalamaya çalışsa da planlar en kötü ihtimalle 16 Ağustos üzerine yapılıyor. Karadeniz ekibi, 19 Ağustos'ta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak ligin 2. hafta maçına Petkovic'i mutlaka yetiştirmek istiyor.

FİZİK OLARAK YÜZDE 100 HAZIR



Hırvatistan'da lig 21 Temmuz'da başlarken, Bruno Petkovic takımının 3 maçında da forma giydi. 28 yaşındaki santrfor, Şampiyonlar Ligi 2. tur elemesindeki Astana karşılaşmalarına da 11'de başlamıştı. Yıldız forvet, transferinin tamamlanması halinde fizik olarak yüzde 100 hazır bir şekilde Trabzonspor'a gelecek.