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Trabzonspor'un dev maçta en büyük kozu Nwakaeme

Trabzonspor’un yıldızı Anthony Nwakaeme, Galatasaray’ı hiç boş geçmedi. 2 kez Aslan’a rakip olan ve takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Nijeryalı oyuncu, bu akşam da Fırtına’nın en büyük kozlarından biri olacak.

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Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme’nin, Galatasaray’a karşı istatistikleri dikkat çekiyor... Geçen sezon başında Bordo-Mavi renklere imza atan ve Aslan’a karşı 2 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaları hiç boş geçmedi. Geride bıraktığımız sezon 4. haftada oynanan ve 4-0 Fırtına’nın üstünlüğü ile biten mücadelede tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmış ve galibiyetin mimarı olmuştu.
 
Nwakaeme, ikinci yarıda İstanbul’da oynanan ve 3-1 kaybedilen karşılaşmada da Hugo Rodallega’nın attığı golde asisti yapmıştı. 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performansı ile göz kamaştıran başarılı oyuncu, bu akşam da Sarı-Kırmızılı fileleri sarsmayı hedefliyor.
 
(Fanatik)
 

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