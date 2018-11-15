Trabzonspor'un eski yöneticisi Celil Hekimoğlu: Burak Yılmaz'ın uçağa binene kadar ağladığına şahidim

Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Hekimoğlu Trabzon'un kulüp başkanı olan Celil Hekimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hekimoğlu burada önemli açıklamalar yaptı. Trabzonspor'a ciddi bir pilot takım olabilmek için yola çıktıklarını belirten Celil Hekimoğlu, "Amacımız Trabzonspor katkı vermek ama 3. Lig'de Trabzonspor'a katkı verileceğini düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor çok üste mücadele ediyor bizimde Trabzonspor’a katkı verebilmemiz için 2. veya 1. Lig'de olmamız gerekiyor. O yüzden bu amaca hizmet etmek için bu takımı kurduk" diye konuştu.

Hekimoğlu, çok güzel bir yönetim kurullarının olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çokta uyumlu çalışıyoruz. Bizim de geçmiş Trabzonspor tecrübesini üstüne koyduğumuz zaman güzelde bir harmanlama oldu. Çok tecrübeli hocamız ve teknik kadromuz var. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Ekonomik olarak ta bir kaygımız yok. Tesisleşmeye başladık. Bütün bunlar bir araya geldiği zamanda güzel bir yapı oluştu. Namağlup olmak önemli değil, önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak. İyi gidiyoruz. Bir kazaya uğramazsak birinci yılımızda 2. Lige çıkmak istiyoruz. Olamazsak bu tecrübeyle bir daha ki sene daha rahat oluruz diye düşünüyorum. Seyircilerde bize büyük bir destek veriyor."

Sahalarının çok kötü olduğunu belirten Hekimoğlu, “Trabzon'a yakışmıyor. Akyazı’da Trabzonspor’un kullandığı bir stadyum var ama arkasından ikinci bir stadyum yok. Koca futbol şehri Trabzon’da 3. Lig takımlarının maçlarını yapabileceği bir stat yok. Biz Ahmet Suat Özyazıcı sahasında oynuyoruz maçlarımızı ve tribünlerinden soyunma odalarına kadar çok kötü şartlara sahip. Buraların iyileştirilmesi için söz aldık ama yaşanan ekonomik şartlar nedeniyle aynı yerdeyiz. Biz şampiyonluk mücadelesi yaparken, tesisleşme adına da bir şeyler yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

"Trabzon’da futbolun altı boş”

Hekimoğlu, Trabzon’un şehir merkezinde 5 bin kişilik bir stadyuma ihtiyacı olduğunu belirterek “Bu çok elzem bir konu. Akçaabat’taki saha yıkılmasaydı profesyonel takımlarımızın işini görürdü ama maalesef orada yıkım aşamasında. Yıkılan Avni Aker’in yerine bir stadyum projesi sunduk. Etrafı park olan ama o da kabul görmedi. Bir şey yapamıyoruz ilerleyemiyoruz. Trabzon’da Trabzonspor'u konuşuyorsak bunun altını doldurmamız lazım. Alt yapıdan sporcu gelecek diyoruz ama nereden gelecek. Yavuz Selim’de yok artık. Trabzon’da futbolun altı boşaltılmış. Bu şekilde devam ederse Trabzonspor’un geleceği de karanlıktır. Hep taşıma suyla devam edecek. Alt yapılarda tesis denen bir şey yok. Soyunma odaları yok. Akyazı’da sahalar var gidin oynayın diyorlar ama soyunacak yerler yok. Alt yapı takımları maçlarını ASKF sahasında oynuyor. Bir tek saha orada o da sentetik. O yüzden Trabzon’da futbolun altı boş" şeklinde konuştu.

“Trabzonspor için üretmeye başlayacağız”

Hekimoğlu Trabzon FK'yı en üst düzeyde görebilecekleri yerin PTT 1. Lig olabileceğini anlatan Celil Hekimoğlu, “Bizim bir tane misyonumuz var. Trabzon’un markası Trabzonspor’dur. Gönlümüzün tacı da Trabzonspor’dur. Biz Trabzonspor’a hizmet etmek isteyen bir pilot takım olmak istiyoruz. O anlamda da Trabzonspor yönetimiyle çok iyi anlaşıyoruz. Trabzonspor bu sene bize 3 tane oyuncusunu verdi. Bizde de çok başaralı bir şekilde oynuyorlar. Bu çok önemli bir atılımdır. Biz de çok iyi çıkacak olan oyuncular Trabzonspor’a gidecek. Mevcut kadromuzda bulunan bazı oyuncularımız Trabzonspor’a geçebilirler. Bizim büyük önem verdiğimiz ve çok iyi bir noktaya getireceğimiz bir altyapımız var. Kendi yaptığımız tesislere geçeceğimiz zamanda burada bir patlama olacak. Dışarıdan da oyuncu getireceğiz ve bu faaliyete geçtiği zaman Trabzonspor için üretmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da ve dünya futbolunda şirket kulüplerinin önemli yatırımlar yaparak önemli işlere imza attığı görüyoruz. Hekimoğlu Trabzon FK’nın böyle bir hedefi var mı ?” sorusuna Celil Hekimoğlu, “ Trabzon’da Trabzonspor markası olduğu sürece oraya hizmet edeceğiz, Bunun aksini düşünende gaflet içindedir. Önce Trabzonspor’a hizmet edeceğiz, anlayışımız o dur. Daha yukarısı değildir. Geçmişte Akçaabat Sebatspor’da bu şekilde gündeme geldi ama olmadı. Trabzonspor bile o süreçten zarar gördü. İkiye bölünme olur. Biz kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmayız ”diye konuştu.

“Biz görevi alsaydık bugünkü borçlar olmazdı”

2104 yılında Divan Başkanlık Kurulu tarafından düzenlenen divan toplantısında, “Trabzonspor uçuruma Ferrari ile gidiyor” sözlerinin hatırlatılması üzerine Hekimoğlu, “Bu söylemlerden ders almak lazım. Yarında gidişat o yöne doğru gidiyor. ‘Ogün Trabzonspor uçuruma gidiyor dedim ama doğan, şahin ve kartalla değil Ferrari ile gidiyor’ ifadelerini kullandım. Herkes Trabzonspor borçlarını öder diyor ama nasıl ödeyecek. Borcumuz artarak devam ediyor. Muharrem Usta döneminde şunu da söyledim. Trabzonspor artık Ferrari ile değil jet ile uçuruma doğru gidiyor. Muharrem Usta ile girdiğim seçimlerde sayın Usta, ‘Lucescu ile şampiyonluk ’derken biz ise 3-4 yıl boyunca ekonomiyi düzeltmemiz gerektiğini söylüyorduk. Trabzonspor delegesi de bunu kabul etti ve bize oy verdi. İstanbul’dan ve dışardan gelen Trabzonspor’u çok fazla yaşamayan delegelerin oylarıyla kaybettik. Trabzonspor’un akli selim delegesinin büyük bir çoğunluğu bize oy verdiğini biliyorum. Trabzon Merkezinin desteğini aldık. Alsaydık bugün Trabzonspor’un bu borçları yoktu. Trabzonspor belki şampiyon olacaktı veya olmayacaktı ama bugünkü ağır şartlar içinde olmayacaktı. 3-4 yıl içersinde şampiyonluğa artık Dört büyükler değil Anadolu takımları oynayacak. Diğer takımlar ise borçları ödeme derdine düşecekler çünkü bu işin sonu yok. Biz 2015 yılındaki seçimleri kazansaydık. Trabzonspor’un borcu o gün 400 milyon civarındaydı, bugün ise 500 milyon olurdu. Trabzonspor’da şampiyonluğu 5 yıl üst üste kazanırdı. Ekonomik sıkıntısı olmayacaktı ve daha rahat transfer ve hamle yapacaktı. 3 sene sabredecektik ama bunu bir türlü yapamadık. Artık geç, bu saatten sonra 5 senede beklesen ne ye yarar çünkü senin faiz yükün seni yiyor. Artık başka bir el lazım. Ama bu el nerde."

“Yönetimin devam etmesi lazım”

Hekimoğlu, Trabzonspor mevcut yönetim kurulunu başarılı bulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Yönetim kurulunu ben başarılı buluyorum. Bizim 4 yıl önce söylediklerimizi yapıyorlar. Ama geç kalındı. Bu yönetimin bunda bir kabahati yok. Bu saatten sonra tasarruf ta bizi kurtarmaz. O yüzden Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi ben çok başarılı buluyorum. Kesinlikle yönetimin devam etmesi lazım. Girsin biz de onu destekleriz. Seçimde rakipten kaçmanın bir anlamı yok. Ben de Trabzonspor’da seçime girdim kaybettim ama başım dik. Sizlerle beraber oturuyorum. Ahmet Ağaoğlu girerse benim desteğim kendisine olur, Çünkü yapılanlar doğru. Trabzonspor önemli olan ekonomi. Geminin gitmesi için mazot lazım. İstediğim kadar büyük gemin olsun mazot olmadan gemi gitmez. Kampanya yapılsın dendi ve borç kapanır söylendi ama hani nerede toplanan rakam ortada, kim verdi. Trabzonspor’a şuan sihirli bir değnek lazım. Bu da çok zor. O yüzden bu yönetime sahip çıkmak lazım.”

“Onur ve Burak olayının sükunetle çözülmesini isterim”

Celil Hekimoğlu, kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur’un kendi yöneticiliği döneminde de Trabzonspor'da forma giydiklerini ifade ederek, "İki oyuncuyu da çok severim. İkisi de merttir. Güzel insanlardır. Yönetimde böyle bir karar aldığına göre arkasında bir şeyler vardır. O yüzden bizde buna saygı duymak zorundayız. İki arkadaşımızın bu şekilde eleştirilmesine ve hain gibi gösterilmesini asla kabul etmem. Burak Yılmaz, Atletico Bilbao ile oynanan maçın 5. dakikasında kırmızı kart görüp çıkmıştı. Uçağa binene kadar ağladığına şahidim. Kırmızı kart görüp takımı yalnız bıraktığı için ağladığına şahidim. O yüzden bu çocukları toplumun önüne bu kadar atmayalım. Anlayışla ve sükunetle bu iş çözülsün istiyorum. Yönetim bir karar almışsa mutlaka bir haklılık payı vardır. Krize yangınla gitmeyelim de, çözülmesini isterim. Bura da önemli olan Trabzonspor’un menfaatleridir ”dedi.