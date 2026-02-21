İSTANBUL 16°C / 6°C
21 Şubat 2026 Cumartesi
  Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın kamp kadrosu belli oldu.

21 Şubat 2026 Cumartesi 17:08
Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla son çalışmasını yaptı. Antrenmanın ardından kafile Gaziantep deplasmanı için yola çıktı.

Karadeniz ekibinden kamp kadrosunda futbolcular yer aldı:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu.

