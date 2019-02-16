Trabzonspor'un genç kalecisi Arda Akbulut, İngiliz devinin radarına girdi
İNGİLİZ ekibi Liverpool’un scoutu, Trabzonspor kalecisi Arda Akbulut’un 75 milyon euro ile en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Alisson’dan daha değerli bir kaleci olacağını belirtti.
Abdülkadir Ömür’ü takip etmek için Galatasaray-Trabzonspor maçına gelen Liverpool scoutunun, genç kaleci için “3-5 yıl içinde Alisson’dan bile değerli bir kaleci haline gelecek” şeklinde rapor verdiği bildirildi.
Akşam
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