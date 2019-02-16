Trabzonspor'un genç kalecisi Arda Akbulut, İngiliz devinin radarına girdi İNGİLİZ ekibi Liverpool’un scoutu, Trabzonspor kalecisi Arda Akbulut’un 75 milyon euro ile en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Alisson’dan daha değerli bir kaleci olacağını belirtti.