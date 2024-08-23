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Spor

Trabzonspor'un gol orucu devam ediyor

Trabzonspor, gol yollarında yaşadığı sorunlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, oynadıkları son dört maçta gol atma başarısı gösteremedi.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Trabzonspor'un gol orucu devam ediyor
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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve gol yollarındaki sıkıntısı gözler önüne serildi. Bordo-mavililer, oynadıkları son 4 maçta rakip kaleye gol atmayı başaramadı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya temsilcisi Rozumberok ile oynadığı iki maçta 3 gol atarken, bu maçların ardından Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 4 resmi karşılaşmada gol yollarında etkisiz kaldı. Bordo-mavililer, 0.75 gol ortalamasıyla bu alanda düşük bir performans sergiledi.

LAWRENCE ATİ'Yİ GEÇEMEDİLER

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, deplasmanda oynadığı ilk maçta İsviçre temsilcisi St. Gallen'e karşı, önceki maçlara göre daha iyi bir performans sergilemesine rağmen, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kaleci Lawrence Ati'yi geçmekte zorlanan Karadeniz ekibi, evinde oynayacağı rövanş maçında tur için umutlandırdı.

SIRA FORVETTE

Trabzonspor, Muhammet Cham transferinin ardından forvet transferini sonuçlandırmak istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, transferlerle yakından ilgilenirken, Onuachu ve Weghorst için İngiliz kulüplerinin dirençlerinin kırılmasını bekliyor. Southampton, Trabzonspor'un ısrarı karşısında halen daha beklenen seviyelere gelmezken, en ciddi yaklaşım ise Karadeniz ekibinden bu oyuncuya yapılmış durumda. Weghorst'un kulübü ise ödeme konusunda nakit isteği noktasında israrı sürerken, oyuncuda beklemeye geçmiş durumda. Ekonomik olarak kulübü zor durumda bırakmak istemeyen Başkan Ertuğrul Doğan, bu transferlerin Trabzonspor'un şartlarına gelmesi halinde gerçekleşebileceği konusundaki tavrını ise kulüplere karşı sürdürüyor.

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