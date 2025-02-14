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Spor

Trabzonspor'un gol umudu: Simon Banza

Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiraladığı Simon Banza, Süper Lig'de 13 golle takımının en skorer ismi oldu. Bordo mavililerin, Beşiktaş ile oynayacağı maçta da en önemli gol ayağı Banza olacak.

AA14 Şubat 2025 Cuma 11:31 - Güncelleme:
Trabzonspor'un gol umudu: Simon Banza
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Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyunu, 10 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARINDA ATTI

Banza, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşmada penaltılardan olmak üzere 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 gol kaydetti.

Demokratik Kongolu oyuncu, Beşiktaş maçında da gol atması halinde ilk sezonunda İstanbul'un üç büyük takımına da karşı gol atma başarısı göstermiş olacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İKİNCİ SIRADA

Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Demokratik Kongolu futbolcu kendisi gibi 13 golü bulunan Fenerbahçeli Youssef En Nesyri ile birlikte 18 golle zirvedeki RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in arkasında yer alıyor.

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