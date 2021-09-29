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Spor

Trabzonspor'un gol yükünü Nwakaeme, Bakasetas ve Cornelius sırtlıyor

Süper Lig'de ilk 7 haftada 14 gol kaydeden Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 11:15 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:15
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Bordo-mavili takımda Nwakaeme 4, Bakasetas ve Cornelius da 3'er gol olmak üzere toplam 10 gol attı.

Karadeniz ekibinde, 14 golün 10'unu kaydeden 3 oyuncu, gollerin yüzde 71,42'sine katkı sağladı.

ATTIKLARI GOLLER

Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.

Yunan futbolcu Bakasetas ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı.

Cornelius ise son haftalarda ortaya çıktı. Danimarkalı oyuncu, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 1'er gol attı.

Üç futbolcu böylelikle 7 haftada attıkları gollerle takımının 15 puan elde etmesinde önemli rol oynadı.

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