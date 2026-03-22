İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un golcülerinden müthiş performans
Trabzonspor'un golcülerinden müthiş performans

Süper Lig'de bu sezon Fatih Tekke ile yükselişe geçen Trabzonspor'da golcüler, başarılı performanslarıyla alkış topluyor.

TRT Spor22 Mart 2026 Pazar 13:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon gol yollarında başarılı bir grafik çiziyor.

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 60 puan topladı. Karadeniz ekibi bu performansıyla Fenerbahçe ile ikinciliği paylaşırken rakip filelere 53 gol gönderdi.

Fatih Tekke ve öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 15 gol atarak adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi. Trabzonspor, iki kulvarda oynadığı toplam 32 resmi karşılaşmada 68 gol kaydetti.

Söz konusu gollerin 42'si ise Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi üçlüsünden geldi.

Süper Lig'de 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, kupada ise 2 gol attı. İkas Eyüpspor maçında galibiyeti getiren golü atan Felipe Augusto ise ligdeki 11'inci golünü kaydetti.

Brezilyalı forvet, kupada 1, Süper Kupa yarı final maçında ise 1 gol daha kaydederek takımına toplamda 13 gollük katkı sağladı.

Beşiktaş'tan kiralık olarak takıma katılan Ernest Muçi ise Ligde 10, kupada 3 gol kaydederek toplamda 13 golle kariyerinin zirvesine çıktı.

Trabzonspor'un, ileri üçlüsü ortaya koydukları etkili performansla Avrupa'nın büyük liglerindeki en golcü hücum hattını oluşturdu.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan paniği: Saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.