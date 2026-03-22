Trabzonspor'un golcülerinden müthiş performans

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon gol yollarında başarılı bir grafik çiziyor.

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 60 puan topladı. Karadeniz ekibi bu performansıyla Fenerbahçe ile ikinciliği paylaşırken rakip filelere 53 gol gönderdi.

Fatih Tekke ve öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 15 gol atarak adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi. Trabzonspor, iki kulvarda oynadığı toplam 32 resmi karşılaşmada 68 gol kaydetti.

Söz konusu gollerin 42'si ise Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi üçlüsünden geldi.

Süper Lig'de 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, kupada ise 2 gol attı. İkas Eyüpspor maçında galibiyeti getiren golü atan Felipe Augusto ise ligdeki 11'inci golünü kaydetti.

Brezilyalı forvet, kupada 1, Süper Kupa yarı final maçında ise 1 gol daha kaydederek takımına toplamda 13 gollük katkı sağladı.

Beşiktaş'tan kiralık olarak takıma katılan Ernest Muçi ise Ligde 10, kupada 3 gol kaydederek toplamda 13 golle kariyerinin zirvesine çıktı.

Trabzonspor'un, ileri üçlüsü ortaya koydukları etkili performansla Avrupa'nın büyük liglerindeki en golcü hücum hattını oluşturdu.