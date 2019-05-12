Trabzonspor’un gözü üçüncülükte! Konyaspor-Trabzonspor muhtemel 11’ler

16.00’da başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. 9 yıldır rakibini Konya’da yenemeyen Bordo-Mavililer bu maçı kazanıp üçüncülük iddiasını devam ettirmek amacında. Karadeniz temsilcisinde sakat Onazi, Pereira ile cezalı Hosseini forma giyemeyecek. Konyaspor’da ise sakat Filipovic, Diagne, Ali Çamdalı ile cezalı Ali Turan ve Yatabare yok.

MUHTEMEL 11’LER:

A.KONYASPOR: Serkan, Skubic, Uğur, Volkan, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Fofana, Ömer Ali, Jahovic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Novak, Toure, Hüseyin, K.Ahmet, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega