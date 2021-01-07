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Spor

Trabzonspor'un gözü yeniden zirvede

Trabzonspor, önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışa geçerken, yeniden zirve hesapları yapmaya başladı.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:44
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Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdüğü ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, özellikle Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yükselişini sürdürüyor. Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, deneyimli teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada ise 26 puan toplayıp, zirveyle puan farkını azalttı. Avcı ile yalnızca bir mağlubiyeti bulunan Trabzonspor’un puanını 26’ya yükseltmesiyle, camiada da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.

16’ncı haftadaki Fatih Karagümrük ve dün sahasındaki Göztepe galibiyetleriyle zirve için yeniden umutlanan bordo-mavili camiada Abdullah Avcı’ya büyük destek verilirken, taraftarların transfer dönemine yönelik beklentisi de yüksek durumda.

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