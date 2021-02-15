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Spor

Trabzonspor'un hedefi en uzun galibiyet serisi

Süper Lig'de 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 15:45 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:45
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Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek.

En son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan bordo-mavili takım, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi halinde son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.

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