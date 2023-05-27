Trabzonspor'un hedefi Roberto Pereyra

Trabzonspor transferde gaza bastı. Gelecek sezon Nenad Bjelica yönetiminde yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan Trabzonspor listenin en üst sırasında ismi yazan yıldız isim için teklifini hazırladı. Önümüzdeki günlerde bu teklifle başarılı oyuncunun kapısının çalınacağı öğrenildi.

27-28 milyon Euro'luk net maaş bütçesiyle şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, tarihi zaferin ardından kadroda ciddi bir değişim yaşamış ve takım maliyeti 41 milyon Euro'ya çıkmıştı. Ancak ne Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalındı ne de ligde ve kupada başarı yakalandı. Karadeniz ekibi yeni yönetim ve yeni hocayla, silbaştan yapılanmaya gidiyor. Ve Ahmet Ağaoğlu döneminde olduğu gibi yine tavan ücret politikasına geçiliyor.

30 MİLYONA ZATEN İNİYOR

Buna göre kadroya katılacak isimlere net maaş olarak 1.5 milyon Euro'dan fazla rakam verilmeyecek. Sadece bazı oyuncular için ek bonuslar ve imza parası uygulanacak. Kiralık futbolcuların ayrılması ve sözleşmesi bitecek Marek Hamsik'in de vedası sonrası takım maliyeti 30 milyon Euro seviyelerine gelecek. Ancak esas hedef, gelecek sezonki kadronun maliyetinin 25 milyon Euro'yu aşmaması.

4 İSİM KESİN YOLCU

Bunun için teklif getiren ve değerini bulan oyuncularla yollar ayrılacak. Bunların başında Maxi Gomez, Bardhi, Denswil ve Larsen geliyor. Bakasetas ile Siopis'in takımda tutulması planlanırken, son haftalarda yıldızlaşan Trezeguet de kalabilir. Mısırlı yıldızı Arap Yarımadası'ndan kulüpler ciddi şekilde istemesine rağmen, çok yüksek bir teklif gelmesi durumunda satılacak.

BONUSLU TEKLİF

Udinese forması giyen Roberto Pereyra, menajer önerisi olarak gündeme gelirken, teknik direktör Bjelica'nın Arjantinli yıldıza sıcak baktığı öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız, İtalyan ekibinde 1.3 milyon Euro maaş alıyor. Bordo-Mavililer'in, tavan ücret politikası doğrultusunda 1.5 milyon Euro garanti ücrete çıkması ve sözleşmeye bazı başarı bonusları içeren teklif sunması bekleniyor. Hamsik'in boşluğunu doldurabileceği düşünülen Pereyra, son 3 senede Serie A'da toplam 90 maça çıktı.