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Spor

Trabzonspor'un hedefi Roma'nın yıldızı Rick Karsdorp

Kadrosuna sağ bek transfer etmek isteyen Trabzonspor devre arası için çalışmalarına başladı. Bordo mavili ekip Roma forma forması giyen Rick Karsdorp için düğmeye bastı.

Takvim22 Aralık 2023 Cuma 13:29 - Güncelleme:
Trabzonspor'un hedefi Roma'nın yıldızı Rick Karsdorp
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Trabzonspor devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara hız verdi. Savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan Karadeniz temsilcisinde gündeme sürpriz bir isim geldi.

Bordo- mavililer, İtalya Ligi'nin iddialı ekiplerinden Roma'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Rick Karsdorp için harekete geçti.

Trabzonspor'un Ocak ayı transfer döneminde bu transfer için Roma ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

2017 yılından beri Roma'da top koşturan Karsdorp'un sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona eriyor. Hollanda Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.

ŞU ANDAKİ DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Bu sezon 14 maçta forma giyen yıldız oyuncu 1 asiste imza attı. Roma'nın 6 yıl önce 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Karsdorp'un şimdiki değeri 7 milyon Euro.

LARSEN İLE AYRILIK

Trabzonspor'un devre arasında Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile yollarını ayıracağı ve bu yüzden de bu bölgeye kesinlikle transfer yapmayı planladığı belirtildi.

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