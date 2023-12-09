İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı
Spor

Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 15:55 - Güncelleme:
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı
ABONE OL

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kafilesi belli oldu.

Kafilede yer alan futbolcular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişça, Tonio Teklic, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Paul Onuachu, Enis Destan."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.