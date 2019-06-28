Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, takımın yurt içi ve yurt dışında iki farklı kamp dönemi geçireceği belirtildi.

Açıklamada, takımın buna göre 3 Temmuz'da Trabzon'da bir araya gelerek çalışmalarına başlayacağı ifade edilerek, "Takımımız, 18 Temmuz 2019’a kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürecek. Takımımız iki günlük iznin ardından 20 Temmuz 2019’da Avusturya’ya giderek ikinci etap çalışmalarını 30 Temmuz 2019’a kadar Linz şehrinde gerçekleştirecek." bilgilerine yer verildi.

Bu arada, Trabzonspor'un hazırlık maç programının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

(AA)