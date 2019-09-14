Trabzonspor'un kaptanı Sosa
Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 7 resmi maçta da 90 dakika sahada kalan Sosa, 4 asiste imza attı.
Kaptan Sosa, kariyerinin altın dönemlerinden birini yaşıyor. Arjantinli futbolcu, bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.
Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda Avrupa Ligi elemelerinde 3 ve Süper Lig'de 1 olmak üzere 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Sosa asıl övgüyü ise futbolu ve mücadelesiyle topladı. Takımı sahada bir maestro gibi yöneten yıldız, her maç formasını sırılsıklam terleterek ve örnek tavırlarıyla kaptanlığın hakkını vererek tam not aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.