Kaptan Sosa, kariyerinin altın dönemlerinden birini yaşıyor. Arjantinli futbolcu, bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda Avrupa Ligi elemelerinde 3 ve Süper Lig'de 1 olmak üzere 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Sosa asıl övgüyü ise futbolu ve mücadelesiyle topladı. Takımı sahada bir maestro gibi yöneten yıldız, her maç formasını sırılsıklam terleterek ve örnek tavırlarıyla kaptanlığın hakkını vererek tam not aldı.