İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7176
  • EURO
    19,9046
  • ALTIN
    1088.26
  • BIST100
    5445.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu belli oldu
Spor

Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

AA27 Aralık 2022 Salı 17:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu belli oldu
ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Stefano Denswil, sakatlığı sona eren ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres'in yanı sıra Yusuf Erdoğan ve Lahtimi kadroda yer almadı.

Trabzonspor kafilesinde Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Edin Visca, Djaniny Semedo, Maxi Gomez, Umut Bozok ve Naci Ünüvar bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.