Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kamp kadrosu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu şöyle: