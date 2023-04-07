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Spor

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı.

7 Nisan 2023 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kamp kadrosu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu şöyle:

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