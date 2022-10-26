Trabzonspor'un Kızılyıldız maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Kızılyıldız ile deplasmanda yapacağı maç için Sırbistan'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan bordo-mavili kafile, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket etti. 22 futbolcu yer aldığı kafilede, tedavileri devam eden Edin Visca, Dorukhan, Serkan Asan'ın yanı sıra Peres ve kart cezalısı Gomez bulunmuyor.

Bordo-mavili kafilede; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Deanswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jean Gbamin, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo ve Umut Bozok, yer aldı.

Trabzonspor, Rajko Mitic Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Kızılyıldız maçının hazırlıklarını tamamlayacak.