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Trabzonspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde bölgenin diğer temsilcisi Çaykur Rizespor'u Medical Park Stadı'nda konuk edecek.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
 
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak
 
Ligin son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdürüp, 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.
 
Bordo-mavili takımda Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Senegalli futbolcu Zargo Toure sakatlıkları, Portekizli Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
 
Trabzonpor'un karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
 
Yusuf Yazıcı, kaptan
Karadeniz ekibinde Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıkacak.
 
Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, 21 yaşında bordo-mavililerde kaptanlık bandını koluna takacak.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kucka, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
 
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Abdullah, Petrucci, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç

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