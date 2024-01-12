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Spor

Trabzonspor'un korner bayrağını taraftar seçecek

Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısında kullanacağı korner bayrağı tasarımına oylamayla taraftarlar karar verecek.

AA12 Ocak 2024 Cuma 11:57 - Güncelleme:
Trabzonspor'un korner bayrağını taraftar seçecek
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Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada yapılacak maçlarda kullanılacak korner bayrağının tasarımını taraftarın oylamasına sunacak.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre bordo-mavililerin sezonun 2. yarısında kullanacağı korner bayrağı tasarımına taraftarlar karar verecek.

Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar sezon boyunca Papara Park'ta kullanılacak korner bayrağını seçecek.

Kulübün özel olarak hazırladığı keşan deseni temalı, bordo-mavi damalı ve arma arka planlı tasarımların yarıştığı oylama, 17 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Seçilen tasarım, Papara Park'ta bordo-mavili futbolcular tarafından da imzalanarak Socios.com uygulamasındaki taraftar ödüllerinde taraftarlara armağan edilecek.

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