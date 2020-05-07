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Spor

Trabzonspor'un koronavirüs testi sonucu belli oldu

Trabzonspor Kulübü, futbolcu ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını belirterek, yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlanacağını açıkladı.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 17:59
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Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Takımın yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacağı vurgulandı.

Ayrıca, 15 gün içinde takımın bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, takım bulunamaması halinde hazırlık karşılamasının 19 yaş altı takımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

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