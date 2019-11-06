Trabzonspor'un Krasnodar maçı kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Trabzonspor'un Krasnaodar maç kadrosu belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi C grubu'nda oynanacak Krasnodar - Trabzonspor karşılaşamsı öncesinde bordo-mavililerin kadrosu belli oldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Takımımızın UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı Krasnodar maçı kamp kadromuz belli oldu.
Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
KAĞAN MORADAOĞLU
MAJID HOSSEINI
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
IVANILDO FERNANDES
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
FILIP NOVAK
ABDURRAHİM DURSUN
DOĞAN ERDOĞAN
AHMET CANBAZ
KEREM BAYKUŞ
DONIS AVDIJAJ
YUSUF SARI
ANTHONY NWAKAEME
FIRATCAN ÜZÜM
ALEXANDER SORLOTH
MUHAMMET AKPINAR
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