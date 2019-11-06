Trabzonspor'un Krasnodar maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C grubu'nda oynanacak Krasnodar - Trabzonspor karşılaşamsı öncesinde bordo-mavililerin kadrosu belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Takımımızın UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı Krasnodar maçı kamp kadromuz belli oldu.

Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

KAĞAN MORADAOĞLU

MAJID HOSSEINI

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

IVANILDO FERNANDES

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

FILIP NOVAK

ABDURRAHİM DURSUN

DOĞAN ERDOĞAN

AHMET CANBAZ

KEREM BAYKUŞ

DONIS AVDIJAJ

YUSUF SARI

ANTHONY NWAKAEME

FIRATCAN ÜZÜM

ALEXANDER SORLOTH

MUHAMMET AKPINAR