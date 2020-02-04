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Spor

Trabzonspor'un kupada konuğu Erzurumspor! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

04.02.2020  09:03 - Güncelleme: 04.02.2020  09:03

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'un eksikleri

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote

Yeniden Kupadalar

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

(Sporx)

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