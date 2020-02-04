Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'un eksikleri
Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote
Yeniden Kupadalar
Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.
İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.
Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.
(Sporx)