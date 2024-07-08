Trabzonspor, Liverpool'dan Nathaniel Phillips'le ilgileniyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde bordo-mavililerin 27 yaşındaki stoper için Liverpool'a 4 milyon sterlin teklif ettiği, İngiliz ekibinin bu teklifi reddettiği belirtildi.

Championship'den de Phillips'le ilgilenen takımlar olduğu ve Liverpool'un Transfer için istediği bonservis bedelinin 8 milyon sterlin olduğu ifade edildi.

Bolton altyapısından yetişen ve 2019'da Liverpool'a transfer olan Phillips, geçtiğimiz sezonu Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'de tamamladı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonun ilk bölümünü Celtic'te kiralık olarak geçiren Phillips, ara transferde Cardiff'e kiralandı. Nathaniel Phillips, geride kalan sezonda toplam 26 maça çıkarken 1 asist kaydetti.