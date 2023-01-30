Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı FTA Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynandı.

SİOPİS MORAL VE NEŞE KATTI

Özellikle dış sahada yaşanan puan kayıpları zirve yarışında Karadeniz ekibini geride bıraktı. Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle bordo-mavili taraftarların da gönlüne girdi. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda da Yunan oyuncu, morallerin bozuk olduğu takımı neşelendirdi.

AVCI, OYUNCULARINA HİTAP ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bugünkü idmanda oyuncularına yönelik bir konuşma yaptı. Deneyimli teknik adamın, içinde bulundukları durumu değerlendirerek, çıkışı da hep birlikte yakalayacaklarını vurguladığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.