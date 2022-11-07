İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,597
  • EURO
    18,605
  • ALTIN
    1003.49
  • BIST100
    4334.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde kuralar çekildi, Trabzonspor'un rakibi belli oldu
Spor

Konferans Ligi'nde kuralar çekildi, Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Bordo mavili temsilcimiz İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti

7 Kasım 2022 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kuralar çekildi, Trabzonspor'un rakibi belli oldu
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme turu play-off kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde temsilcimiz Trabzonspor'un da rakibi belli oldu. Bordo mavili temsilcimiz İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti. Trabzonspor ilk maçı kendi sahasında oynayacak. İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.

Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşti. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek. Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları aralarında eşleşemeyecek.

Eşleşmeler şöyle:

Qarabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)

TRABZONSPOR (TÜRKİYE) - Basel (İsviçre)

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)

Bodo Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)

Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro (Ukrayna)

Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)

Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)

  • Avrupa Konferans Ligi kura çekimi
  • Avrupa Konferans Ligi
  • Trabzonspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.