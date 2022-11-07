UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme turu play-off kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde temsilcimiz Trabzonspor'un da rakibi belli oldu. Bordo mavili temsilcimiz İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti. Trabzonspor ilk maçı kendi sahasında oynayacak. İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.

Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşti. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek. Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları aralarında eşleşemeyecek.



Eşleşmeler şöyle:

Qarabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)

TRABZONSPOR (TÜRKİYE) - Basel (İsviçre)

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)

Bodo Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)

Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro (Ukrayna)

Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)

Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)