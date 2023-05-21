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Spor

Trabzonspor'un rakibi Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Trabzonspor'un rakibi Fatih Karagümrük
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Vavacars Fatih Karagümrük, Ozdoev, Borini, Ricci, ve Kouassi'nin golleriyle 4-1 kazanırken, Trabzonspor'un tek golü Marc Bartra'dan gelmişti.

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