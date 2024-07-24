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Spor

Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:00 - Güncelleme:
Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.

MFK Futbol Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak.

Bordo-mavili takımın kadrosunda futbolcular, Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, John David Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Edin Vişça, Mislav Orsic, Cihan Çanak, Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan ve Umut Bozok yer alıyor.

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