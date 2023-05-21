Trabzonspor'un rakibi Vavacars Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde kırmızı-siyahlılar, 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 44 puan ile 9. sırada yer alıyor. Borda-mavililer ise 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile aldığı 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 8. RANDEVU

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük bu zamana kadar Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar rakibine karşı sadece 1 maçta üstünlük kurarken bordo-mavililer ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 1 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karagümrük 6 kez gol sevinci yaşarken kalesinde de 11 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Andrea Pirlo'nun öğrencilerinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN 3. TAKIM

Bu sezon Süper Lig'de 16 deplasman maçına çıkan Fatih Karagümrük, 6 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 4 müsabakada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 27 gol gördü. Dış sahada 33 gol atan İstanbul temsilcisi, ligde 35 gollü Galatasaray ve 34 gollü Fenerbahçe'den sonra en çok deplasman golüne sahip takım konumunda.

RAYYAN BANİYA CEZALI

Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Matteo Ricci'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Rayyan Baniya da Trabzon deplasmanında sahada yer almayacak. Kırmızı-siyahlılarda Magomed Ozdoev, İbrahim Dresevic ve Ebrima Colley ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Trabzonspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

TURGUT DOMAN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak zorlu müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.