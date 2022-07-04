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Spor

Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Slovenya kampı teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başladı.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük 1. etap yurt dışı kampı çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını yaptı.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gelen ve kara yoluyla kamp yapacağı Kranj kentine ulaşan bordo-mavili takım, TSİ ile 19.00'da basına kapalı olarak ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yapıldı. Antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla devam ederken geniş alan oyunları ile sona erdi.

Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

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