Trabzonspor'un Sparta Prag maçı kadrosu açıklandı
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda oynayacağı Sparta Prag maçı kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu kapsamında 8 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerinde oynayacağı Sparta Prag maçı kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda, Crystal Palace'dan transfer edilen Alexander Sörloth da yer aldı.
Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alacak isimler şu şekilde;
1. UĞURCAN
2. ERCE
3. ARDA
4. HOSSEINI
5. HÜSEYİN
6. CAMPI
7. IVANILDO
8. PEREIRA
9. KAMİL AHMET
10. NOVAK
11. SOSA
12. A. PARMAK
13. OBI MIKEL
14. DOĞAN
15. A.CANBAZ
16. A.ÖMÜR
17. NWAKAEME
18. DONIS AVDIJAJ
19. EKUBAN
20. SORLOTH
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