Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu kapsamında 8 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerinde oynayacağı Sparta Prag maçı kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda, Crystal Palace'dan transfer edilen Alexander Sörloth da yer aldı.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alacak isimler şu şekilde;

1. UĞURCAN

2. ERCE

3. ARDA

4. HOSSEINI

5. HÜSEYİN

6. CAMPI

7. IVANILDO

8. PEREIRA

9. KAMİL AHMET

10. NOVAK

11. SOSA

12. A. PARMAK

13. OBI MIKEL

14. DOĞAN

15. A.CANBAZ

16. A.ÖMÜR

17. NWAKAEME

18. DONIS AVDIJAJ

19. EKUBAN

20. SORLOTH